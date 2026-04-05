Саратовские инвалиды по зрению переизбрали своего многолетнего лидера

В областном центре прошло ключевое событие для людей с нарушениями зрения.

В Саратове состоялась XXXI отчетно-выборная конференция региональной организации Всероссийского общества слепых (ВОС). Об этом сообщили в министерстве внутренней политики региона.

Участниками мероприятия стали 30 делегатов, представляющих восемь местных отделений, действующих на территории города и области. Повестка включила два главных вопроса: заслушивание доклада о работе правления за прошедший период и выборы руководящего состава на следующий срок.

По итогам тайного (или открытого — уточните при необходимости) голосования делегаты приняли решение оставить у руля организации действующего руководителя.

Председателем региональной ВОС вновь избран Александр Еськин — опытный управленец, который бессменно возглавляет общество слепых в регионе с 2006 года.

Ольга Сергеева