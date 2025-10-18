Бастрыкин взял на контроль дело о разделенной многодетной семье из Саратова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на свой контроль ситуацию с многодетной саратовской семьей Переваловых.

После пожара в доме в мае 2022 года семерых детей изъяли из семьи: трое младших были направлены в приемные семьи, а четверо старших — в интернат.

Мать детей Анастасия Перевалова, проживающая в коммунальной квартире у родственницы, оспаривает законность решения органов опеки.

Пресс-служба СК сообщила о расследовании уголовного дела по данному факту, однако не уточнила конкретную статью. Региональное управление ведомства представит Бастрыкину отчёт о результатах проверки.

Ольга Сергеева