В Саратове разбирают разрушенный взрывом газа подъезд дома на Блинова

На улице Блинова в Саратове продолжается демонтаж десятиэтажки, поврежденной при взрыве газа 25 июля.

Владельцам квартир уже выданы жилищные сертификаты в соответствии с распоряжением губернатора Романа Бусаргина.

Специалисты проводят ручной разбор конструкций с сохранением узлов крепления, используя башенный кран для удаления фрагментов здания.

Как сообщил первый заместитель главы городской администрации Максим Сиденко, демонтаж надподъездной части уже завершен, и все работы выполняются согласно установленному графику.

Напомним, взрыв газа унес жизни 7-ми человек. Виновный в трагедии пока не назван.

Наталья Мерайеф