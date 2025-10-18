В Саратове разбирают разрушенный взрывом газа подъезд дома на Блинова

На улице Блинова в Саратове продолжается демонтаж десятиэтажки, поврежденной при взрыве газа 25 июля.
Владельцам квартир уже выданы жилищные сертификаты в соответствии с распоряжением губернатора Романа Бусаргина.
Специалисты проводят ручной разбор конструкций с сохранением узлов крепления, используя башенный кран для удаления фрагментов здания.
Как сообщил первый заместитель главы городской администрации Максим Сиденко, демонтаж надподъездной части уже завершен, и все работы выполняются согласно установленному графику.
Напомним, взрыв газа унес жизни 7-ми человек. Виновный в трагедии пока не назван.
Наталья Мерайеф