Бастрыкин заинтересовался делом не получающего годами лекарств инвалида из Саратова

Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу инвалида из Саратовской области, которому годами не дают лекарства.

Глава Следственного комитета России запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав жителя Саратовской области.

Пациент, нуждающийся в регулярном приёме жизненно важного препарата, пожаловался в соцсетях на многолетние перебои с выдачей лекарства.

По данному факту региональное управление СКР уже возбудило уголовное дело. О ходе его расследования теперь доложат лично Бастрыкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ольга Сергеева