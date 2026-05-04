Власти Саратова контролируют устранение коммунальной аварии в Энгельсе

В Энгельсе продолжают устранять аварию на самотечном коллекторе.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что правительство региона держит на контроле ликвидацию последствий аварии на самотечном коллекторе в Энгельсе. Работы велись круглосуточно и продолжаются в настоящий момент.

В ближайшее время запланирована замена значительного участка коллектора. Глава региона отметил, что муниципалитету будет оказана необходимая финансовая поддержка из областного бюджета для оперативной замены коммуникаций.

«Все процессы должны быть организованы максимально быстро», — подчеркнул Бусаргин.

