Бастрыкин заинтересовался делом о грубом нарушении прав ребенка-инвалида в Саратове

Глава СКР потребовал доклад по делу о необеспечении лекарствами подростка-инвалида из Саратова.

Александр Бастрыкин обратил внимание на уголовное дело о нарушении прав 15-летнего мальчика с тяжёлым заболеванием крови. Подросток нуждается в постоянной терапии после операции, однако жизненно важный препарат ему не выдают более года — несмотря на вступившее в силу решение суда.

Мать ребёнка обратилась в приёмную СК через социальные сети. Женщина рассказала, что в марте текущего года семья также не получила другие необходимые лекарства. При этом обращения в профильные ведомства региона долгое время оставались без должного реагирования.

Следственное управление СК по Саратовской области уже возбудило уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе и результатах расследования.

