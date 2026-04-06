Соцфонд предложил саратовцам оформить электронный документ для получения всех льгот

Соцфонд разъяснил, как получить электронное удостоверение льготника через Госуслуги.

Пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью смогут получить электронный документ в виде QR-кода в мобильном устройстве. Для многодетных и инвалидов потребуется дать разрешение Соцфонду через раздел «Документы».

После оформления цифровые копии можно предъявлять, в том числе через приложение MAX. Для этого нужно привязать профиль в мессенджере к личному кабинету на Госуслугах. Наличие цифрового ID избавит от необходимости носить с собой бумажные документы.

