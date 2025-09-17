Бастрыкин заинтересовался разрушающимся памятником на Мичурина в Саратове

Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на нарушение прав жильцов в историческом доме Саратова, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь о здании XIX века на ул. Мичурина, являющемся памятником регионального значения. Оно находится в аварийном состоянии: разрушается, и кирпичи падают на тротуар. Несмотря на статус, присвоенный в 2021 году, дом до сих пор не отремонтирован.

«Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — отметили в СК. Бастрыкин поручил саратовским следователям провести проверку и доложить о её результатах.

Ольга Сергеева