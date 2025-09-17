В Саратовской области священники открыли музей деревянных наличников

В Новоузенске Саратовской области открылась экспозиция деревянных наличников в просветительском центре духовной культуры.

Инициатором создания музея выступил настоятель местного храма протоиерей Александр Милованов.

Выставка включает наличники разных эпох и стилей, собранные в этнографических экспедициях. В коллекции представлены образцы конца XIX века из села Салтово, новоузенские «мещанские» наличники начала XX века, а также советские экземпляры.

Отец Александр приглашает всех желающих присоединиться к проекту, предоставив фотографии или сами наличники. В музее проводятся экскурсии и тематические занятия для школьников и студентов.

Адрес: г. Новоузенск, ул. Пролетарская, 10.

Ольга Сергеева