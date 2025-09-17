В Саратовской области священники открыли музей деревянных наличников

В Новоузенске Саратовской области открылась экспозиция деревянных наличников в просветительском центре духовной культуры.
Инициатором создания музея выступил настоятель местного храма протоиерей Александр Милованов.
Выставка включает наличники разных эпох и стилей, собранные в этнографических экспедициях. В коллекции представлены образцы конца XIX века из села Салтово, новоузенские «мещанские» наличники начала XX века, а также советские экземпляры.
Отец Александр приглашает всех желающих присоединиться к проекту, предоставив фотографии или сами наличники. В музее проводятся экскурсии и тематические занятия для школьников и студентов.
Адрес: г. Новоузенск, ул. Пролетарская, 10.
Ольга Сергеева