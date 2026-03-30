Бастрыкин запросил доклад по жалобе на обман семьи погибшего саратовского участника СВО

«Брак перед смертью»: жительница Саратовской области добивается справедливости после гибели отца-ветерана.

В Саратовской области разгорается семейный конфликт с участием высоких федеральных структур. Женщина обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с видеообращением, в котором рассказала о загадочных обстоятельствах, возникших после гибели ее отца — участника специальной военной операции.

Как сообщает Информационный центр СК РФ, близкие погибшего столкнулись с фактом, о котором они не знали: незадолго до смерти военнослужащий якобы заключил официальный брак. Вся положенная государственная поддержка, включая единовременные и регулярные выплаты, предназначенные для семей ушедших бойцов, была перечислена новой супруге.

Родственники погибшего настаивают на том, что регистрация отношений могла быть произведена обманным путем. В семье убеждены, что мужчина не успел или не мог осознанно принять такое решение в силу сложившихся обстоятельств.

Ситуация получила официальный ход. Следственное управление СК России по Саратовской области уже инициировало процессуальную проверку. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль — он поручил руководителю регионального СК Дмитрию Костину детально разобраться в обстоятельствах дела и незамедлительно доложить о промежуточных и окончательных результатах.

Ход проверки, подчеркивают в центральном аппарате ведомства, остается на особом контроле у руководства СК России.

Ольга Сергеева