ПИУ РАНХиГС приглашает будущих абитуриентов и их родителей на День открытых дверей

25 апреля 2026 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоится День открытых дверей.

День открытых дверей — важнейшее мероприятие в жизни каждого абитуриента и родителя, которое позволяет поближе познакомиться с Институтом, его жизнью, выбрать программу обучения, а также получить квалифицированную консультацию по вопросам приёма от представителей приемной комиссии, деканов, руководства Института.

Участники мероприятия смогут получить подробную информацию:

– о направлениях подготовки и специальностях, реализуемых в Институте;

– о специфике учебного процесса и студенческой жизни;

– о внеучебной деятельности студентов;

– о стажировках и карьерных перспективах выпускников.

Также старшеклассники смогут принять участие в уникальных мастер-классах, интерактивах и других мероприятиях, подготовленных факультетами Института, которые помогут определиться с выбором будущей профессии.

День открытых дверей состоится 25 апреля 2026 года в 11:00 по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 164 (вход с ул. Аткарская).

Зарегистрироваться на День открытых дверей Вы можете на официальном сайте ПИУ РАНХиГС.

