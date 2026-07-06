Бастрыкин затребовал доклад о расследовании унесшего жизни двух саратовцев пожара

СК возобновил дело о гибели двух мужчин при пожаре в Саратовской области.

В Следственный комитет поступило обращение от жительницы региона, чей муж и его коллега погибли в апреле 2025 года при возгорании летнего домика. Причиной назван аварийный режим электропроводки, проложенной без привлечения специалистов. Заявительница требует объективного расследования.

Изначально дело квалифицировали как причинение смерти по неосторожности, но надзорное ведомство отменило это решение. Сейчас расследование возобновлено по ст. 219 УК РФ — нарушение требований пожарной безопасности.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе дела и отдельно разобрать доводы, прозвучавшие в СМИ.

Ольга Сергеева