Суд в Саратове разрешил спор из-за больного корейского щенка

Продавца обязали вернуть 200 тысяч рублей за щенка породы бишон-фризе.

Первый кассационный суд оставил в силе решение о возврате денег за проданного питомца, сообщила пресс-служба ведомства.

Женщина нашла объявление о продаже щенка бишон-фризе из Южной Кореи и перевела продавцу 200 тысяч рублей за выбранного по фото и видео пса. Позже у покупательницы возникли сомнения в его здоровье, она попросила вернуть деньги. Продавец отказалась, предложив другого щенка, который не устроил клиентку.

Спор дошёл до суда. Продавщица подала встречный иск, заявив, что деньги включали не только цену животного, но и услугу по поиску. Однако суд первой инстанции квалифицировал сделку как договор купли-продажи, признав, что закон о защите прав потребителей не применяется, так как собаку приобретали для разведения.

В итоге суд обязал вернуть 200 тысяч рублей. Апелляция и кассация поддержали это решение.

Ольга Сергеева