Бастрыкин ждет доклад по делу о нападении бродячего пса на 11-летнего школьника в Саратове

СК возбудил дело после нападения собаки на 11-летнего мальчика в Саратове.

В Саратове следователи начали проверку по факту нападения бездомного животного на ребенка. Инцидент произошел 23 марта 2026 года на улице Шелковичной: школьнику потребовалась медицинская помощь после встречи с бродячей собакой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль и поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Костину представить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

Ольга Сергеева