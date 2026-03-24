Соцфонд РФ рассказал саратовцам о праве на две пенсии одновременно

Кому в Саратовской области положены две пенсии одновременно, — разъяснили в Соцфонде.

По общему правилу россияне могут получать только одну пенсию, даже если имеют право на несколько видов выплат. Исключение сделано для ограниченного круга льготников, сообщили в региональном отделении Социального фонда.

Две пенсии одновременно назначаются участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, космонавтам, а также гражданам, ставшим инвалидами из-за военной травмы (включая добровольцев). Кроме того, право на две выплаты имеют родители военнослужащих и добровольцев, погибших при исполнении обязанностей по призыву, а также их вдовы, не вступившие в повторный брак.

С февраля пенсионеры старше 80 лет получают удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Дети-инвалиды и инвалиды с детства 1-й и 2-й групп, чьи родители погибли при исполнении воинского долга, также могут оформить две пенсии — по инвалидности и по потере кормильца.

Ольга Сергеева