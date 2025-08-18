Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели годовалого ребенка в саратовском Горпарке

В Саратовской области продолжается расследование трагического случая, произошедшего в городском парке.

По информации регионального следственного управления, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему подробный доклад о ходе расследования этого инцидента.

Как стало известно, инцидент произошел вечером 17 августа в горпарке Саратова. В результате падения декоративной деревянной конструкции «Кот ученый» погибла годовалая девочка. По предварительным данным, ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Следственными органами было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Руководитель регионального следственного управления Дмитрий Костин лично контролирует ход расследования. В рамках дела назначены необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели и сотрудники парка, изучается документация, касающаяся содержания парковых сооружений.

Региональные власти также отреагировали на произошедшее. Губернатор области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибшей и распорядился провести проверку состояния всех аттракционов и декоративных конструкций в общественных местах региона.

В ближайшее время ожидается проведение рабочего совещания в центральном аппарате Следственного комитета, на котором будут рассмотрены промежуточные результаты расследования этого трагического случая.