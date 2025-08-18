На бесплатные лекарства саратовским льготникам добавят 400 млн рублей

На лекарственное обеспечение жителей Саратовской области в 2024 году направлено более 400 млн рублей.

В текущем году на закупку медикаментов для жителей Саратовской области выделено 4,7 млрд рублей, причём более 3,5 млрд из этой суммы составляют средства регионального бюджета. По сравнению с 2023 годом объём финансирования увеличился на 400 млн рублей, что позволит расширить перечень доступных препаратов и улучшить обеспечение пациентов.

Губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения региона Владимиру Дудакову усилить контроль за наличием лекарств в аптеках и медучреждениях. Особое внимание будет уделяться мониторингу поставок и доступности жизненно важных препаратов.

Для повышения прозрачности и эффективности системы в медицинских учреждениях внедряется единая информационная система, которая позволит оперативно отслеживать потребности в лекарствах. Кроме того, планируется обратиться к депутатам областной думы с инициативой о дополнительном финансировании этого направления.

Увеличение бюджета на лекарственное обеспечение должно улучшить доступность терапии для пациентов, особенно тех, кто страдает хроническими и социально значимыми заболеваниями.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.