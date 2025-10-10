Бастрыкину доложат об обрушении потолка в школе имени Янковского в Саратове

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклада по уголовному делу о ненадлежащем содержании саратовской школы.

Речь идет об инциденте 8 октября, когда в школе № 67 им. Янковского в Саратове произошло частичное обрушение потолочных конструкций во время перемены. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

По факту происхождения возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Центральный аппарат Следственного комитета взял исполнение данного поручения на особый контроль.

Наталья Мерайеф