В саратовском регионе в октябре начался отопительный сезон

В Саратовской области начали подачу отопления в 1753 многоквартирных домах.
Как сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин, большинство социальных учреждений региона — около 3,6 тысяч объектов — уже подключены к теплоснабжению.
Решение о начале отопительного сезона принимается местными властями, хотя установленные температурные критерии (+8°С в течение пяти дней) пока не наблюдаются.
Всего в регионе насчитывается 4,5 тысячи социальных объектов и более 14 тысяч многоквартирных домов.
Ольга Сергеева