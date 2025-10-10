В саратовском регионе в октябре начался отопительный сезон

В Саратовской области начали подачу отопления в 1753 многоквартирных домах.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин, большинство социальных учреждений региона — около 3,6 тысяч объектов — уже подключены к теплоснабжению.

Решение о начале отопительного сезона принимается местными властями, хотя установленные температурные критерии (+8°С в течение пяти дней) пока не наблюдаются.

Всего в регионе насчитывается 4,5 тысячи социальных объектов и более 14 тысяч многоквартирных домов.

Ольга Сергеева