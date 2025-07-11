«Белая полоса»: Новая эко-жемчужина Саратовской области зовёт к утёсу Степана Разина

В Красноармейском районе открылся 17-километровый маршрут «Белая полоса» — проект нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Тропа объединила 13 уникальных локаций:
- Легендарный утёс Степана Разина;
- «Шагающие» дубы-великаны;
- Таинственный овраг «Тюрьма» и Дурман-гору;
- Мемориальные места лётчика-героя Николая Скоморохова.
Чем удивляет:
- Панорамные площадки с видами на меловые склоны и Волгу;
- Инфостенды о флоре, фауне и истории края;
- Зоны для кемпинга и комфортные глэмпинги;
- Маркировка для пеших, вело- и хайкинг-маршрутов.
Тропа создана с принципами бережного отношения к природе. Туристов просят соблюдать правила: не мусорить, не разводить костры вне зон, не тревожить животных.
Проект создаст новые рабочие места и станет драйвером развития туризма в районе. В планах — расширение экскурсионных программ и сервисов.