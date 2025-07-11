Саратовский регоператор фиксирует рекордное улучшение платежной дисциплины среди юрлиц и предпринимателей

Свыше 90% юридических лиц Саратовской области летом 2025 года оплатили в срок услугу по обращению с ТКО.

Это лучшие показатели платежной дисциплины среди предпринимателей за всю историю работы Саратовского филиала АО «Ситиматик» в регионе.

Несмотря на высокий уровень своевременной оплаты среди данной категории абонентов, 1 809 юридических лиц допустили просрочку платежа за коммунальную услугу, вследствие чего им начислены пени на сумму 67 млн рублей. При этом большая часть юрлиц, не оплативших вовремя услугу по обращению с ТКО, это те, кто на протяжении длительного времени уклоняются от заключения договоров с региональным оператором.

Всем предпринимателям-неплательщикам неоднократно были направлены досудебные уведомления о предстоящем взыскании задолженности через суд. В случае принудительного взыскания абоненты неизбежно понесут дополнительные расходы на оплату судебной госпошлины и юридических услуг. В результате для каждого должника общая сумма к оплате значительно возрастает и в половине случаев превысит размер основного долга.

Подробную информацию о начислениях и способах урегулирования дебиторской задолженности предприниматели могут обратиться к специалистам контакт-центра Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.