«Белгород» добыл очко в Саратове в НМХЛ и проиграл

Саратовский молодежный хоккейный клуб «Кристалл» одержал две победы над «Белгородом».

На домашней площадке в Саратове прошли матчи регулярного чемпионата Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ), где местный «Кристалл» встретился с ХК «Белгород». В первой игре саратовцы уверенно переиграли гостей со счётом 6:0.

Хет-трик на свой счёт записал Андрей Шитов, дубль оформил Никита Дубровский, а одну шайбу забросил Мирон Шушпанников.

Вторая встреча выдалась напряжённой. Основное время матча завершилось со счётом 1:1 — за три секунды до окончания третьего периода Артем Щербаков сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время решающую шайбу забросил Мирон Шушпанников, принеся «Кристаллу» победу 2:1.

После этих матчей «Белгород» остаётся на 13-м месте в конференции «Восток» с 14 очками, отставая от зоны плей-офф на 13 баллов.

Следующие игры «Кристалл» проведёт в выездной серии 19 и 20 января в Самаре против местного клуба, начало матчей запланировано на 18:00.

Алиса Эай