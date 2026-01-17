В Саратове вместе с гаражами сгорели два «Фольксвагена»

В Саратове пожар уничтожил два металлических гаража с автомобилями внутри.

В посёлке Комсомольский Заводского района Саратова произошёл пожар, в результате которого полностью сгорели два металлических гаража. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Для ликвидации огня к месту происшествия были направлены два пожарных расчёта.

В результате пожара были повреждены два легковых автомобиля, находившиеся внутри гаражных боксов — Volkswagen Golf и Volkswagen Scirocco. Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

Ольга Сергеева