Белорусский комик-психиатр покорил Энгельс и стал местной звездой

Ивана Шумейко позвали вести свадьбу, а он перед туром сбрил бороду, которую носил 6 лет.

Врач-психиатр и стендап-комик из Беларуси Иван Шумейко устроил тур по Саратовской области. Перед поездкой он сбрил бороду, которую отращивал шесть лет. В Энгельсе, по его словам, пришлось биться за внимание зрителей, но юмор победил. После концерта горожане пригласили его провести свадьбу 9 августа.

Саратовское выступление прошло в глэмпинге под открытым небом. «Как будто перед родными на кухне, даже кричали «браво»», — признался комик. Теперь Шумейко — «местная звезда», впереди — Балаково.

Ольга Андреева