Подгузник на десерт: саратовские ветврачи спасли джек-рассела

Собака-пенсионер по кличке Тор едва не погибла из-за привычки пробовать всё на зуб.

Питомец неожиданно перестал есть, началась рвота и боли в животе. УЗИ и рентген быстро показали причину — в желудке застрял фрагмент подгузника. Владельцы рассказывают, что терьер, несмотря на солидный возраст, до сих пор тащит в рот любые вещи.

Специалисты межрайонной ветеринарной лечебницы провели операцию и успешно извлекли опасную находку. Сейчас Тор проходит послеоперационное лечение под наблюдением врачей и уверенно идёт на поправку. Любопытство в этот раз обошлось без трагедии.

Фото: соцсети

Ольга Сергеева