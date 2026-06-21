«Бензин есть, но очередь»: в городе Балаково также пожаловались на нехватку топлива

В Балакове вслед за Саратовом и Энгельсом выстроились очереди на заправках.

21 июня в социальных сетях жители Балаково начали сообщать о нехватке топлива. Как пишет один из пользователей в паблике «Типичный Балаково (18+)», по состоянию на 11:30 бензин был доступен только на одной городской АЗС, где к колонкам выстроилась длинная очередь.

Кроме того, отмечается аномальный рост цен: на заправке сети «Тореко» стоимость литра бензина АИ-95 достигла 97 рублей.

Напомним, накануне аналогичная ситуация с пустыми колонками и очередями наблюдалась в Саратове и Энгельсе. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уже прокомментировал ситуацию, заверив, что проблем с запасами горючего в регионе нет.

Сегодня цена за литр бензина в регионе уже выросла в 2 раза и составила почти 140 руб.

Ольга Сергеева