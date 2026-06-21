Вячеслав Володин напомнил об основных вехах в развитии саратовского здравоохранения

Сегодня, 21 июня, в День медицинского работника в Саратовской области подвели итоги масштабной модернизации системы здравоохранения.

Многие этапы обновления медицинской сферы в регионе проходили и продолжаются при поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.

За последние 5 лет достигнуто:

Жильё для врачей: введены в эксплуатацию новые жилые комплексы для медицинского персонала в Саратове, Петровске, Хвалынске, Базарном Карабулаке, Балтае, Новых Бусах и Балакове.

Поликлиники: состоялось долгожданное открытие новых поликлинических отделений в Саратове (микрорайоны Солнечный-2, Звёздный, посёлки Соколовый, Поливановка, Авиатор), а также в Базарном Карабулаке и Озинках.

Высокотехнологичные центры: успешно запущены в эксплуатацию современные медицинские учреждения, включая инфекционную больницу, онкологический диспансер, противотуберкулёзный санаторий и областную детскую клиническую больницу.

Эти преобразования призваны решить проблему дефицита кадров и сделать медицинскую помощь более доступной для жителей как крупных городов, так и отдалённых саратовских сёл.

Ольга Сергеева