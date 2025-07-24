Бензин снова подорожал в Саратовской области

В Саратовской области продолжают расти розничные цены на бензин. По данным Росстата за 15–21 июля, средняя стоимость всех видов бензина достигла 59,53 рубля за литр. Цена литра АИ-92 составила 57,32 рубля, АИ-95 – 61,74 рубля, а АИ-98 – 85,19 рубля.

Также подорожало дизельное топливо: средняя цена за литр выросла до 68,67 рубля.

Как поясняло министерство промышленности и энергетики, рост цен на бензин в регионе связан с рыночными условиями. Розничные цены зависят от мелкооптовых, которые, в свою очередь, формируются на основе крупнооптовых цен на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.