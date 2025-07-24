Активисты передали гуманитарную помощь морским пехотинцам 61-ой бригады

Активисты партийного проекта «Женское движение Единой России» передали гуманитарную помощь морским пехотинцам 61-ой бригады.

К местному координатору проекта «Женское движение Единой России» в Ленинском районе Татьяне Тихоновой обратился Владимир Михайлов, участник СВО 61-ой бригады морской пехоты, добровольц, отправившийся защищать наши земли он националистов. В данный момент он и его сослуживцы находятся на Херсонском направлении, куда, кстати сказать, сложно доставлять грузы. Вода, моторные лодки, открытое небо.

«В процессе беседы выяснилось, что он узнал от своих друзей о работе регионального партийного проекта «Женское движение Единой России» и Союза женщин по сбору и отправке гуманитарной помощи. Оказалось, что через день они загружают «Камаз» с необходимым грузом для своей бригады в сопровождении волонтеров «Охотники — 64» (Сергей Любимцев). Нет, Владимир ничего не просил, но не использовать шанс помочь ребятам было бы не правильно. Времени на сбор гуманитарной помощи — не полные сутки. И мы успели. На мою просьбу мгновенно откликнулась Светлана Зарьянцева и коллектив МДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад N 247», сотрудники Центра детского творчества Ленинского района.

Помимо продуктов передали спальные мешки, средства гигиены, консервы. Сотрудники Центра добавили «вкусняшек», средства на закупку фанеры, письма с пожеланиями скорейшего возвращения домой, а в ответ Центру детского творчества был передан в дар для музея СВО обломки сбитого морпехами украинского беспилотника.

Вот так объединившись можно оперативно и продуктивно решать задачи», — рассказала местный координатор проекта и Председатель СЖР Ленинского района Татьяна Тихонова.

Напомним, приоритет работы «Единой России» поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.