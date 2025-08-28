Бензин в Саратовской области снова подорожал

Средняя цена на автомобильное топливо в регионе за неделю выросла на 48 копеек и достигла 60,97 рубля за литр.

Стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 38 копеек и составила 58,68 рубля за литр. Цена на АИ-95 поднялась на 71 копейку до 63,59 рубля за литр.

Цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в Саратовской области стали самыми высокими среди всех регионов Приволжского федерального округа.

Стоимость дизельного топлива выросла на 6 копеек и достигла 68,57 рубля за литр. Цена на АИ-98 осталась без изменений и составляет 83,33 рубля за литр.