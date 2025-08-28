Саратовская область заняла последнее место в ПФО по уровню зарплат

По итогам первого полугодия 2025 года Саратовская область оказалась на последнем месте среди регионов Приволжского федерального округа по уровню среднемесячной заработной платы.

Показатель составил 63 575 рублей, что на 15% выше, чем годом ранее, но всё равно остается единственным в ПФО ниже 70 000 рублей.

Средняя зарплата по Приволжскому федеральному округу достигла 73 778 рублей. Лидером рейтинга стал Татарстан с показателем 84 345 рублей. Отставание Саратовской области от среднего значения по округу превышает 10 000 рублей.

Рост заработных плат в регионе отмечается, но его темпы недостаточны для преодоления разрыва с другими субъектами ПФО.