Бензин в Саратовской области стал самым дорогим в ПФО в августе

В Саратовской области вновь зафиксирован рост цен на бензин.

По данным Росстата, с 18 по 24 августа средняя цена на бензин увеличилась на 48 копеек, достигнув 60,97 рубля за литр.

Литр АИ-92 стоил в среднем 58,68 рубля (+38 копеек), АИ-95 — 63,59 рубля (+71 копейка). Эти цены стали самыми высокими в Приволжском федеральном округе. Стоимость АИ-98 осталась на уровне 83,33 рубля за литр, а дизель подорожал на 6 копеек, достигнув 68,57 рубля за литр.

Ранее министерство промышленности и энергетики отметило, что изменения цен на топливо связаны с рыночными условиями, где розничные цены формируются на основе мелкооптовых и крупнооптовых цен на нефтепродукты на бирже в Санкт-Петербурге.