В Саратове на Кумыске открыли родник благодаря экологическому проекту Путина

На территории природного памятника Кумысная поляна в Саратове открылся родник «Свято-Алексеевский», ставший 18-м благоустроенным источником у подножия Вишневой горы.

В открытии приняли участие министр природных ресурсов Константин Доронин, подрядчики, благотворители и местные жители. В ходе благоустройства установили каптаж, построили подпорную стенку и обустроили территорию плиткой с системой отвода воды. Качество родниковой воды соответствует санитарным нормам.

Напомним, проект реализован в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» под руководством президента Владимира Путина за счёт областного бюджета и благотворителей.