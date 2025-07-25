Беспечный 19-летний саратовский мотоциклист лишился байка за езду без прав

В среду 23 июля в Саратове инспекторы ДПС задержали 19-летнего мотоциклиста.

Парень ехал на «Кавасаки» без прав, номеров и с неисправностями.

Транспорт эвакуировали на штрафстоянку, водителю выписали штрафы, — сообщили в ГАИ.