Саратовский бизнесмен получил условный срок за смерть рабочего на складе Ozon

Саратовский суд вынес приговор бизнесмену за гибель рабочего.

Стало известно, что 37-летний ИП получил условный срок за смерть 26-летнего сотрудника, который разбился на стройке склада Ozon.

ЧП произошло 14 августа 2024 года на Московском шоссе. Рабочий, выполнявший монтаж, упал с лесов и позже умер в больнице.

Суд установил, что предприниматель не выдал ему страховочное снаряжение и нарушил нормы охраны труда.

Кроме условного наказания, бизнесмену запретили руководить строительными работами в течение 1,5 лет.