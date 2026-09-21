Саратовец в соцсетях накомментировал себе за три года условный срок

Жителя Вольска осудили за призывы к насилию по национальному признаку

Вольский райсуд Саратовской области вынес приговор местному жителю Олегу Растворову, обвинявшемуся в экстремизме.

Как установил суд, мужчина в мае 2023 года, январе 2024 года и октябре 2025 года оставлял в соцсетях комментарии, содержащие признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Действия вольчанина квалифицировали по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета). Подсудимый признал вину, дело рассмотрели в особом порядке.

Суд назначил Растворову два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и лишил на год права администрировать сайты и информационные сети.

Отмечается, что ранее — в феврале и мае этого года — он уже привлекался к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ за возбуждение ненависти либо вражды. Об этом проинформировала пресс-служба суда.

Ольга Сергеева