В Саратове построят новую скоростную трассу от поселка Юбилейный к аэропорту «Гагарин»

Запланировано строительство новой трассы, которая соединит областной центр с аэропортом «Гагарин».

По прогнозам, объект позволит существенно ускорить передвижение как автомобилистов, так и пассажиров авиарейсов, избавив их от многочасового простоя на переезде у посёлка Дубки.

Как уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, дорога пройдёт по трассе-дублёру, которая свяжет Юбилейный с Усть-Курдюмом и протянется до терминалов аэропорта. Ранее этот вопрос обсуждался с руководителем Росавтодора.

Уже в текущем году проект будет включён в перечень объектов, имеющих государственное финансирование. Реализация строительства обеспечит максимально короткий путь к аэропорту и позволит полностью избежать пересечения с железнодорожными путями.

Ольга Сергеева