Безруков хотел бы привозить в Саратов все свои премьеры в память о Табакове

Фестиваль «Уроки Табакова» в Саратове завершился аншлаговым показом «Дяди Вани» в постановке Сергея Безрукова.

Московский губернский театр представил эту чеховскую драму, которая уже пять лет успешно идёт в его репертуаре.

Перед спектаклем Безруков поделился волнением от выступления на сцене, связанной с памятью его учителя, Олега Табакова. Актер выразил надежду, что традиция привозить премьеры в Саратов, заложенная Табаковым, будет продолжена.

Спектакль был тепло встречен зрителями, долгими овациями провожавшими артистов.

Ольга Сергеева