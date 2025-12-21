В Саратове подростки за деньги совершали поджоги по заданию таинственного куратора

Подростки в Саратове получили десятки тысяч рублей от анонимного куратора за поджоги на железной дороге.

Об этом сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с расследованием дела о теракте.

Согласно предоставленной информации, неизвестный куратор, по версии следствия, предложил 15-летнему подростку совершить поджег оборудования. Тот, в свою очередь, привлек своего знакомого, чтобы тот заснял процесс на видео. Полученная запись была отправлена организатору. Вознаграждением за эту акцию стали 20 тысяч рублей, из которых 8 тысяч получил оператор-съемщик.

Однако позднее куратор сообщил, что был поврежден не тот объект. После этого 15-летний исполнитель вместе с другим подростком совершил новый поджег. За это они также получили крупную денежную сумму — несколько десятков тысяч рублей. По данным источника, личность куратора, координировавшего эти действия, до сих пор не установлена.

Ольга Сергеева