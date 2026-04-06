Битва за табличку: в Саратовской области снова пропал указатель на село Лох

Дорожный указатель на село Лох вновь исчез — на этот раз он продержался всего 38 дней.

Местные жители бьют тревогу: кражи стали системой.

Предыдущий знак, установленный гостями из Пензы, пропал так же быстро. За последние годы сельчане перепробовали всё: усиливали крепления, затягивали болты, приваривали конструкцию. Даже временные тряпичные указатели уносили.

В паблике «Лоховская жизнь» предлагают установить бетонную стелу, которую невозможно демонтировать. Власти признают проблему, но отмечают: проект дорогой, и средств в бюджете пока нет.

