Первый понедельник апреля тысячи саратовцев проведут без холодной воды

В Саратове в понедельник 6 апреля часть жителей останется без холодной воды.

Об этом предупреждает пресс-служба МУПП «Саратовводоканал».

Водоснабжение отключат с 10:00 до 20:00 для проведения аварийно-ремонтных работ на городском водопроводе, расположенном на 1-м проезде Скоморохова.

Под ограничение попадают следующие адреса:

улица Исаева: чётные дома с №20 по №46А, а также №23 и №25;

улица Воскресенская: №48, №50;

улица Скоморохова: на участке от Автомобильной до 1-го Покровского проезда;

1-й проезд Скоморохова;

улица Большая Долинная: №53;

улица Газовая: в границах от Исаева до Скоморохова;

улицы Самойловская, Хрустальная, Покровская;

1-й Покровский проезд: от 1-го проезда Скоморохова до улицы Исаева.

