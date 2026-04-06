Первый понедельник апреля тысячи саратовцев проведут без холодной воды

В Саратове в понедельник 6 апреля часть жителей останется без холодной воды.
Об этом предупреждает пресс-служба МУПП «Саратовводоканал».
Водоснабжение отключат с 10:00 до 20:00 для проведения аварийно-ремонтных работ на городском водопроводе, расположенном на 1-м проезде Скоморохова.
Под ограничение попадают следующие адреса:
улица Исаева: чётные дома с №20 по №46А, а также №23 и №25;
улица Воскресенская: №48, №50;
улица Скоморохова: на участке от Автомобильной до 1-го Покровского проезда;
1-й проезд Скоморохова;
улица Большая Долинная: №53;
улица Газовая: в границах от Исаева до Скоморохова;
улицы Самойловская, Хрустальная, Покровская;
1-й Покровский проезд: от 1-го проезда Скоморохова до улицы Исаева.
