Бизнес-делегация из Республики Беларусь побывала на предприятиях Саратовской области

Саратовскую область посетила делегация из Беларуси в рамках бизнес-миссии, организованной Центром поддержки экспорта.

Цель визита — укрепление экономических связей с местными предприятиями.

Белорусские партнеры представляли строительную, газовую отрасли, а также сферу дистрибьюции продуктов и бытовой химии. В переговорах участвовали десятки саратовских производителей. Второй этап миссии включал выезды на производственные площадки региона.

Сотрудничество охватывает машиностроение, IT и добычу углеводородов. В области уже работают 20 совместных предприятий. Саратовские компании поставляют в Беларусь масложировую продукцию, лекарства, металлы и оборудование.

Алиса Эай