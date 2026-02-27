Снова отдыхаем 3 дня подряд: саратовцам напомнили о мартовских праздниках

Саратовцев ждут трехдневные каникулы на 8 Марта в 2026 году.

Жители Саратовской области, работающие по пятидневке, в марте 2026 года будут отдыхать три дня подряд. Как напоминает SuperJob, праздничный выходной 8 Марта выпадает на воскресенье, поэтому он переносится на понедельник, 9 марта. Таким образом, отдых продлится с 7 по 9 марта.

Всего в марте при стандартном графике будет 21 рабочий день и 10 выходных с учетом праздника.

Сотрудникам с посменным или гибким графиком рекомендуется уточнять расписание у работодателя: рабочие смены могут выпасть и на праздничные даты. Привлечение к труду 8 Марта должно оплачиваться вдвойне либо компенсироваться отгулом.

Алиса Эай