Бизнесмен из Саратова Глеб Рыськов намерен построить яхт-клуб у виллы Аллы Пугачевой

Саратовский бизнесмен претендует на водоём у дома певицы Аллы Пугачёвой.

Предприниматель из Саратова подал заявку на участие в аукционе по аренде водоёма, расположенного рядом с подмосковной резиденцией «звезды». Торги проводит Московско-Окское бассейновое управление, результаты станут известны в конце июля.

Победитель конкурса получит право использовать акваторию на 20 лет. По данным ТГ-канала Mash, бизнесмен планирует организовать на этом месте яхт-клуб и банный комплекс.

Важный нюанс: сам участок с домом принадлежит примадонне, но прилегающая водная территория не является её собственностью. Это означает, что новый арендатор сможет реализовать свой проект без согласования со знаменитой соседкой.

Если заявка саратовца окажется успешной, это может стать интересным примером делового соседства бизнеса и звёздной недвижимости.

Напомним, отец Глеба — Анатолий Рыськов занимался ранее в Балакове Саратовской области торговлей землей, а после переезда в Москву судился с Филиппом Киркоровым из-за причала для яхт на подмосковной даче артиста, который мешал ему рыбачить.