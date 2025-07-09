Евгений Ковалев предложил усилить доступность для людей с ОВЗ

На 58-м заседании Саратовской областной Думы депутаты приняли поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях», направленные на наведение порядка в системе платных парковок.

Согласно новому закону, теперь за самовольную установку ограждений или других препятствий, «резервирующих» парковочные места, автомобилистам грозит штраф в размере 1000 рублей. Повторное нарушение в течение года обойдется уже в 1500 рублей. Аналогичные санкции предусмотрены и за неоплату парковки.

Контролировать соблюдение новых правил будут должностные лица муниципалитетов, а дела о нарушениях – рассматривать административные комиссии.

«Этот закон — шаг к более справедливому распределению парковочных мест и формированию культуры ответственности на дорогах. Мы устраняем хаос, когда центр города превращается в стихийную стоянку без правил и порядка», — отметил депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев.

Парламентарий также поднял вопрос о необходимости создания бесплатных парковочных мест для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории платных парковок. Он предложил обеспечить яркую и понятную визуализацию таких мест, чтобы избежать путаницы и гарантировать приоритет тем, кто в этом действительно нуждается.

«Всем знакома ситуация: центр забит автомобилями, стоящими сутками возле аптек или социально значимых объектов. А те, кому действительно нужно срочно припарковаться — вынуждены колесить в поисках места, создавая пробки. Законопроект не просто вводит штрафы — он формирует уважение к правилам и друг к другу. Установление ответственности за парковочные нарушения станет стимулом к соблюдению правил, а сами платные парковки — инструментом для разгрузки ключевых точек города», — подчеркнул депутат.