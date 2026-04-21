Бизнесмена из Петербурга заставят вернуть Саратову 12 млн за пропавшие зонтики

Арт-объекты исчезли с саратовской набережной.

Саратовский городской бюджет пополнится более чем на 12 миллионов рублей за счёт предпринимателя из Санкт-Петербурга. Причиной стал бесследно исчезнувший с городской набережной инвентарь.

В ноябре 2024 года с бизнесменом заключили контракт на установку световых зонтиков. Однако уже в марте 2025 года конструкцию повредило ветром, а вскоре арт-объекты и вовсе пропали. Их местонахождение до сих пор не установлено.

Суд признал соглашение недействительным и обязал предпринимателя компенсировать ущерб. Сам бизнесмен от комментариев пока воздерживается, пообещав высказаться после консультации с юристами.

Ольга Сергеева