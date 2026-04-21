Санатории Саратовской области освободили от НДС за проживание гостей

Региональное управление Федеральной налоговой службы сообщило о новых преференциях для санаторно-курортных учреждений области.

С 1 января 2025 года организации получили право применять нулевую ставку налога на добавленную стоимость при оказании услуг проживания.

Однако льгота распространяется не на всех. Воспользоваться послаблением смогут только те объекты, которые официально включены в реестр классифицированных средств размещения. Кроме того, важное уточнение: нулевая ставка действует исключительно на услуги размещения без лечения и оздоровительных процедур.

Средство размещения также должно строго соответствовать определению, закреплённому в федеральном законе № 132-ФЗ, и пройти обязательную классификацию.

В УФНС напомнили, что аналогичная мера поддержки уже действовала в регионе с июля 2022 года по декабрь 2024 года при соблюдении тех же требований. Теперь право на льготу продлено на текущий год.

Ольга Сергеева