Благодаря нацпроекту «Семья» в Энгельсе кардинально преобразился краеведческий музей

В Энгельсе после масштабной реконструкции открылся краеведческий музей.

Обновление прошло по нацпроекту «Семья», сообщил губернатор Роман Бусаргин.

В здании капитально отремонтировали фасад и кровлю (2025), затем — залы двух этажей и инженерные сети (2026). Глава региона поручил проработать передачу муниципальных краеведческих музеев на областной уровень — это разгрузит местные бюджеты и расширит выставочные возможности.

В обновлённых пространствах уже работают экспозиции о художнике Якове Вебере, выставки «Территория подвига» и «Покорение космоса» о связи Юрия Гагарина с Энгельсской землёй.