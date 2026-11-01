В ДТП легковушки с трактором в Саратовской области погибли два человека

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В Марксовском районе Саратовской области при столкновении трактора «Кировец» и автомобиля ВАЗ-2114 погибли двое.

Об этом сообщает канал «Макс» ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, авария произошла около 18.00 вблизи села Вознесенка. Трактором управлял мужчина 1974 года рождения. Личности погибших водителя и пассажира легковушки устанавливаются.

Судя по опубликованным фотографиям, ВАЗ оказался между колёсами трактора и получил сильные повреждения.

Министр региональной безопасности Юрий Юрин сообщил, что спасатели извлекали тела погибших из искореженной машины с помощью гидравлического инструмента.