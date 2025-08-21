Благодаря Володину в Саратове появились новые парки и скверы

В Октябрьском районе областного центра в рамках реализации депутатского проекта «Новые парки и скверы», инициированного Вячеславом Володиным, работы завершены в полном объеме.

Об этом информирует муниципалитет.

В текущем году выполнено строительство на 5-ти территориях:

— Сквер Студенческий на ул. Вольской, 2.

— ул. 4-я Беговая, 9

— ул. Локомотивная, 19

— ул. Сызранская, 130

— ул. Шевченко, 13

Благодаря депутатской программе годами заброшенные территории обрели новый облик. Территория Октябрьского стала еще более привлекательным местом для жизни и отдыха жителей.

Напомним, проект направлен на создание комфортных зон отдыха для горожан, где каждый сможет провести время, уединиться и отдохнуть.